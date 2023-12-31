Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki 72 işçi yeni yıla işsiz girecek

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin otopark ve kafelerini işleten Ankara Tıplılar Vakfı’nın iktisadi işletmesi olan ANTIP A.Ş.'de işten çıkarılan 72 işçi bugün ihbar ve kıdem tazminatlarını almak amacıyla fakülteye bağlı İbni Sina Hastanesi’nin önünde eylem yaptı. Açıklamaya bazı STK’lar da destek verdi.

"KIZIM LÖSEMİ HASTASI, KIZIMA HİÇBİR TEDAVİ İMKANI SAĞLAYAMAYACAĞIM"

Ev kirası ve faturalarını nasıl ödeyecekleri, çocuklarına nasıl bakacaklarının kaygısını yaşayan işçiler, yeni yıla işsiz girmenin hüznünü yaşadıklarını belirterek ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Lösemi bir kızının olduğunu söyleyen Melike Tozan, asgari ücrete çalıştığını belirterek, “Şu an tazminat haklarım da dahil hiçbir şey ödenmemekte. Kızımın tedavisi sürmekte ve benim şu anda sağlık sigortam olmazsa kızıma herhangi bir tedavi imkanı sağlayamayacağım. Bu şekilde işsiz kalmak hiçbirimizin istediği bir durum değildir. Biz işimize devam etmek istiyoruz, tazminat haklarımızın ödenmesini istiyoruz. Benim kızım şu an hastanede yatıyor. Kemoterapi aldığı için hastanede yatıyor. Bu şekilde bir sürü kimseden bize hayrına üç beş kuruş para versinler diye bir beklenti içerisinde değiliz. Ev kredisi ödüyoruz. Benim kızım lösemi hastası. Benim sağlık sigortam olmazsa, çocuğuma kimse bakmayacak” diye konuştu.

"BANA 60 YAŞINDA KİM İŞ VEREBİLİR"

Kıdem tazminatını alamayacağını söyleyen 61 yaşındaki işçi Hayrettin İşkorkmaz da “Ortada şirket yok şirket iflas etmiş, kimden alacaksın? Bana 60 yaşında kim iş verebilir. 26 yıllık burada çalışanlar var EYT’den emekli oldu. Emekli olduğu halde para alamadı” dedi.

"PARKİNSON HASTASIYIM, İLACIMI KARŞILAYACAK İMKANIM YOK"

Parkinson hastası Zekeriya Özdemir (50) kullandığı ilacın kutusunu göstererek, “Ben Parkinson hastasıyım altı yıldır burada çalışıyorum, bu ilacı alamazsam ayakta duramam. Bunu karşılayacak imkanım yok. İşimizi, tazminatlarımızı istiyoruz. Aynı zamanda EYT’liyim 9 aydır EYT’lilerin de parası ödenmedi. Kira gelecek, elektrik, su faturası gelecek. Nasıl karşılayacağız” diyerek sitem etti.

"CEBİME BAKIYORUM, ÇOCUĞUMA VERECEK 10 LİRA PARAM YOK"

Beş çocuğu olduğunu söyleyen bir işçi de, “Bu kadar insanı kışın ortasında işsiz bıraktılar. Herkesin evine ekmek götürmesi gerekiyor. Cebime bakıyorum çocuğuma verecek 10 lira param mı var? Hangi birine vereceğim hepsi de okul okuyor. Adam emekli olacak 40 günü var emekli olamıyor bu şirketin yüzünden. Buna devletimizin bir el atması lazım. 40 küsür yaşındayım nerede iş bulacağım. Benim evim kira, elektrik, su, doğalgaz var" dedi.

"2024'E İŞSİZ GİRİYORUZ"

İşten çıkarılan işçiler adına basın açıklamasını Derya Coşkun okudu. Coşkun şunları söyledi:

“İşten çıkarılan 72 arkadaşımızın ailelerinde ciddi anlamada sağlık sorunu olan arkadaşlarımız var. Bir arkadaşımızın kızı Hacettepe Üniversitesi hastanesinde kanser tedavisi görmektedir, ilaçları çok pahalıdır. İçimizde Parkinson hastası olup çalışmak zorunda kalanlar var. 72 arkadaşımızda 2024’e işsiz giriyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi de asgari ücretle çalışanlardır, tazminat haklarımız gasp edilmektedir. 2024’e işsiz olarak girmek istemiyoruz.”