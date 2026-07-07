Ankara Tarihi Zirveye Hazır: Liderler İçin Milim Milim Hesap Yapıldı

Ankara, bugün NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda liderle ikili temaslarda bulunacağı zirvede gözler, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği kritik görüşmeye çevrilirken, başkentte tüm hazırlıklar tamamlandı.

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Ankara Tarihi Zirveye Hazır: Liderler İçin Milim Milim Hesap Yapıldı
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump da bu liderler arasında bulunacak.

Zirve kapsamında Ankara Havalimanı'na gelecek olan devlet ve hükümet başkanlarının karşılanması için son hazırlıklar yapıldı. Kanada Başbakanı Carney dahil birçok lider, bakan, heyetler ve yüzlerce gazeteci Ankara'ya geldi. Havalimanında yapılan hazırlıklar da yakından görüntülendi. Askerlerin ve liderlerin duracağı yerler milim milim hesaplanırken; tören düzeni de titizlikle tertip edildi.

Ankara Tarihi Zirveye Hazır: Liderler İçin Milim Milim Hesap Yapıldı - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan; aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ankara Tarihi Zirveye Hazır: Liderler İçin Milim Milim Hesap Yapıldı - Resim : 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler konuşma yapacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA

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