Ankara Taksicilerine 'NATO' Ayarı: Tek Tip Kıyafet, Lokum ve Kolonyalı Karşılama

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, başkent taksicileri de dünya liderlerini ve delegasyonları ağırlamaya hazırlanıyor. Zirve boyunca tek tip kıyafet giyecek olan şoförler, yabancı konukları Türk lokumu, kolonya ve soğuk suyla karşılayarak geleneksel Türk misafirperverliğini sergileyecek.

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7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla başkent genelinde diplomatik ve lojistik hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Taksiciler de gri pantolon ve beyaz gömlek giyerek karşılayacakları yabancı konuklara Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikramında bulunacak.

Ankara Taksicilerine 'NATO' Ayarı: Tek Tip Kıyafet, Lokum ve Kolonyalı Karşılama - Resim : 1

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve dolayısıyla yürüttükleri hazırlıklara ilişkin bilgi verdi. Yiğiner, şoförlerin de ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ankara Taksicilerine 'NATO' Ayarı: Tek Tip Kıyafet, Lokum ve Kolonyalı Karşılama - Resim : 2

Konukların havalimanından çıkar çıkmaz ilk karşılaştıkları kişilerin taksiciler olduğuna dikkati çeken Yiğiner, bu nedenle Ankara'nın tanıtımı ve misafirperverliğinin yansıtılması açısından kritik bir rol üstleneceklerini dile getirdi.

Ankara Taksicilerine 'NATO' Ayarı: Tek Tip Kıyafet, Lokum ve Kolonyalı Karşılama - Resim : 3

KIRMIZI ALANLARDA TEK TİP KIYAFET

Yiğiner, havalimanlarında, zirvenin yapılacağı bölgede, protokol güzergahları ile delegasyonların konaklayacağı bölgelerde "kırmızı alan" uygulamasının yapılacağını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz açısından önemli bir toplantı. NATO Zirvesi'nin ülkemizde ve özellikle Ankara'da olması bizleri de heyecanlandırdı. Çok önemli bir toplantı, bunun bilincindeyiz. Biz, yurt dışından gelen konuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle fiziki açıdan araçlarımız temiz olacak. Şoförlerimiz gri pantolon, beyaz gömlek giyecek. Türk kültürünü tanıtmak adına araçlarımızda lokum, kolonya ve sıcak havalar dolayısıyla soğuk su ikramında bulunacağız. Hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz."

Ankara Taksicilerine 'NATO' Ayarı: Tek Tip Kıyafet, Lokum ve Kolonyalı Karşılama - Resim : 4

'AMACIMIZ ANKARA’YA YAKIŞIR BİR EV SAHİPLİĞİ'

Yiğiner, bu önemli süreçte taksici esnafının da şehrin tanıtımı ve misafirperverliğinin gösterilmesi için çalışacağına işaret ederek, "Amacımız, başkentimize gelen misafirlerimizi en güzel şekilde karşılamak ve Ankara'ya yakışır bir ev sahipliği sergilemek. Bütün taksici esnafımızdan, emniyet birimlerimizin ve yetkili kurumlarımızın yönlendirmelerine titizlikle uymalarını rica ediyoruz. Yabancı misafirlerimize karşı nezaket, güler yüz ve örnek esnaf duruşuyla hareket edilmesi, hem mesleğimiz hem de ülkemiz adına büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Ankara Taksicilerine 'NATO' Ayarı: Tek Tip Kıyafet, Lokum ve Kolonyalı Karşılama - Resim : 5

Başkentte yapılacak zirvenin Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu bir kez daha ortaya koyacağını vurgulayan Yiğiner, şunları kaydetti:

"Başkentimize yakışır bir ev sahipliği anlayışıyla Türkiye'mizi ve Ankara'mızı en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bu süreçte gösterecekleri duyarlılık ve hassasiyet için tüm taksici esnafımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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