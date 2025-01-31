Ankara Semalarında Esrarengiz Cisim! Her Yerde Onu Arıyorlar

Ankara'da gökyüzünde beliren gizemli bir cisim, vatandaşlar arasında büyük merak ve heyecan uyandırdı. Vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti. Esrarengiz cismi arama çalışmaları başladı.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen esrarengiz cisim merak uyandırdı. Bir anda gökyüzünde beliren ve hızla yere doğru ilerleyen parlak bir cismi görenler, bunun bir göktaşı olabileceğini düşündü.

Olay anını kaydeden Arda Çuhadar beyaz bir cismin hızla ateş püskürerek düştüğünü belirterek, "Daha öncesinden çok yıldız kayması gördüm ancak bu farklı bir cisimdi. Bayağı büyük bir şeydi ve alev püskürterek iniş yapıyordu. Araç kameram devamlı kayıt altındadır. Defalarca izledim meteor olduğunu düşündüm. Bembeyaz parlıyordu daha sonrasında ateş püskürdü ve kayboldu" dedi.
Bölge halkından Ömer Doğular ise ilk anda yıldız kayması olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Hastane tedavisinden çıktıktan sonra blokların arka tarafında ışık komple kesildi, ondan sonra meteor düştüğünü anladım. Çok fazla ışık vardı, blokların arkasına geçince ışık bir anda kesildi. Çalışmalar devam ediyor. Vatandaşların da ilgisi devam ediyor. Üzerime düşen bir şey varsa yapmaya hazırım" ifadelerine yer verdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri sevk edilirken, vatandaşların da katılımıyla arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara dron desteğiyle havadan da görüntüleme yapıldı. Yetkililer, cismin bir göktaşı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, kesin sonucun yapılacak incelemelerden sonra netleşeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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