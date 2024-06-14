Ankara sele teslim

Ankara’da öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve fırtına sonucu bir aracın üzerine ağaç devrildi. Bazı yollar ise sel sularıyla doldu.

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Ankara sele teslim

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Ankara’nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Çankaya ilçesi Sıhhıye’de bir aracın üzerine fırtına sonucu ağaç devrildi.

Ulus’ta bulunan Gençlik Parkı çevresinde ise yollar göle dönerken o anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Yollar ise sel sularıyla doldu.

Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

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