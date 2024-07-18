Ankara-Şam Normalleşme Sürecine MSB'den Açıklama

'Suriye ile normalleşme' tartışmalarına MSB de katıldı. MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz" denildi.

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Ankara-Şam Normalleşme Sürecine MSB'den Açıklama

Türkiye ile Suriye arasında ‘normalleşme’ye yönelik açıklamalar peş peşe gelirken konuya ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) geldi.

MSB Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nın ardından bakanlık kaynakları basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaynaklar Suriye ile ilişkilerle ilgili şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."

ABD'DEN F-16 ALIMINA İLİŞKİN

MSB kaynakları ayrıca, ABD'den F-16 ve modernize kitlerinin alımında azaltmaya gidileceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Kaynaklar, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır” diye konuştu.

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