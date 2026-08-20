Ankara, Kahire ve Riyad Hattında Kritik Temas: Bakan Fidan Orta Doğu İçin Düğmeye Bastı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Gazze barış planı, Suriye’deki son durum ve Hürmüz Boğazı krizini masaya yatırdı.

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Ankara, Kahire ve Riyad Hattında Kritik Temas: Bakan Fidan Orta Doğu İçin Düğmeye Bastı
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Türkiye, Orta Doğu’da tırmanan gerilimi düşürmek ve bölgesel istikrarı sağlamak adına diplomatik hamlelerini hızlandırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgenin en kritik aktörlerinden Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile art arda telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ANA GÜNDEM GAZZE PLANINDAKI AKSAKLIKLAR

Bakan Fidan, yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bölgedeki son gelişmelerle ilgili yaptığı diplomatik temaslar çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefon görüşmeleri yaptıklarını belirten Fidan, "Görüşmelerimizde, Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik" ifadesini kullandı.

SURİYE İÇIN 'İSTIKRAR' VURGUSU

Fidan, görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek Suriye'de huzurun ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteklerini tekraren vurguladıklarını kaydetti.

Görüşmelerde ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdiklerini belirten Fidan, "Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, işbirliğimizi ve eş güdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Etiketler
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