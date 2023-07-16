Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu'nda ulaşım her iki yönde kontrollü devam edecek.

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Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşakları arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu güzergahta trafik 21 Temmuz saat 17.00'ye kadar "her iki yönde" kontrollü devam edecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), söz konusu çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında yapıldığını aktardı.

Açıklamada, ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı dikkate alınarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu yolculuk yapmalarının hedeflendiğine işaret edildi.

"Çalışmalar, Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 kilometresi. 12+270-kilometresi: 15+150 arası Ankara istikametinde devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiği belirtildi.

Yolun tamamen trafiğe açılışı için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğu öğrenildi.

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