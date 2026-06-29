Ankara Emniyeti'nde NATO Zirvesi Teyakkuzu! Önlemler En Üst Seviyeye Yükseltildi

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NATO Zirvesi süresince Ankara genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma personeli olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

ZİRVE TARİHİ YAKLAŞTIKÇA DENETİMLER ARTIYOR

Güvenlik tedbirleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek. Bu kapsamda Tunalı Hilmi Caddesi'nde araç ve yayalara yönelik denetim ve kontroller yapıldı.

ARAÇLAR DURDURULUYOR, VATANDAŞLARIN ÜSTLERİ ARANIYOR

Araçlar, cadde girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Sürücülerin ehliyetleri kontrol edilirken, yolcuların da kimliklerine bakıldı. Sürücü ve yolcuların üstleri de arandı. Araçların içi ve bagaj kısımları da yine ekipler tarafından kontrol edildi. Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi süresince kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız sürecek.

ANKARA'DA 13 GÜNLÜK OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Ankara Valiliği tarafından açıklanan ve 13 gün boyunca sürecek olan önlemler, dün itibariyle hayata geçirilmişti. Bu kapsamda Valilik, zirve sebebiyle28 Haziran saat 00.00’dan 10 Temmuz saat 23.59’a kadar tam 13 gün süreyle kent genelinde her türlü açık ve kapalı alan toplantısını, gösteri yürüyüşünü, basın açıklamasını, açlık grevini, oturma eylemini, protestoyu ve mitingi yasakladı.

Yasaklar yalnızca yürüyüşlerle sınırlı kalmadı. Kent genelinde stant açmak, çadır kurmak, hatta el ilanı, bildiri veya broşür dağıtmak ile afiş ya da pankart asmak dahi suç kapsamına alındı.

Kent semalarında Valilik izni dışındaki tüm dron uçuşları da bu 13 gün boyunca tamamen menedildi.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ OPERASYON

Ankara'da ayrıca NATO Zirvesi öncesi kent genelinde terör örgütlerine yönelik olarak düzenlendiği belirtilen operasyon kapsamında yüzlerce eve baskın düzenlenerek 225 kişi gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 178’i tutuklanırken 34 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmişti. 6 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA