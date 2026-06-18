Ankara Devreye Giriyor! MSB'den ABD-İran Mutabakatına Destek

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) 53'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

ABD ile İran arasındaki mutabakata ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte; sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir.

Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır."

Kaynak: AA