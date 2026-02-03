Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Epstein' İddialarına Yönelik Soruşturma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, çocuk istismarı ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’e ilişkin iddialar kapsamında 23 Aralık 2025 tarihinde resen soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, soruşturma İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in 22 Aralık 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından başlatıldı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla bir gün sonra dosya açtı.

Edinilen bilgilere göre Başsavcılık, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan yaklaşık üç milyon belgeyi de mercek altına aldı. Bu belgeler arasında Türkiye ile bağlantılı bölümlerin özel olarak incelendiği belirtildi. Kaynaklar, Epstein dosyasında yer alan şüpheliler ile suçların Türkiye bağlantısına dair somut delil bulunup bulunmadığının araştırıldığını aktardı.

DAHA ÖNCE YAPILAN SUÇ DUYURUSU TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANMIŞTI

Öte yandan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Epstein dosyasının Türkiye bağlantıları olduğu ve Türkiye’den bazı çocukların bu istismar ağına dahil edildiği iddialarının araştırılması talebiyle 16 Ocak 2024’te suç duyurusunda bulunmuştu.

DW Türkçe’nin ulaştığı bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu başvuru hakkında 16 Haziran 2025 tarihinde “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Kaynak: DW Türkçe