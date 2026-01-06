Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Açılan 'Konser' Davasında İlk Duruşma Bugün

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 32 konser organizasyonu için yaptığı hizmet alımlarına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 32 konser organizasyonu için yaptığı hizmet alımlarında "usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması başlıyor.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve ABB'deki 32 konser hizmet alımına ilişkin dava, 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararının oluştuğu iddiasıyla açıldı.

KİM İÇİN NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Celal Akbaş ile şirket yetkilileri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında da “nitelikli zimmet” suçlamasıyla 18’er yıla kadar hapis isteniyor.

