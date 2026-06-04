Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Yavaş-Kılıçdaroğlu' İddiasına Yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş'ın Güvenpark'taki bayramlaşma programının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak "Bir tarafta değilim" dediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. ABB, söz konusu telefon görüşmesinin gerçekleşmediğini ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Yavaş-Kılıçdaroğlu' İddiasına Yalanlama
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiği iddia edilen bir telefon görüşmesi, başkent gündemini hareketlendirdi. Bir gazetenin köşe yazısında yer verilen iddiaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) resmi bir bilgilendirme notu yayımlayarak söz konusu haberi kesin bir dille yalanladı.

'BİR TARAFTA DEĞİLİM'

Bugün bir gazetede yer alan köşe yazısında, "Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, bayramın dördüncü günü Güvenpark’ta düzenlenen bayramlaşma programının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığı, Yavaş’ın oluşan sosyal konjonktür nedeniyle bu etkinliğe katılmak zorunda olduğunu belirterek, 'Ben bu konuda bir tarafta değilim, bilmenizi isterim' dediği" iddia edildi.

'İFADELERİN TAMAMI ASILSIZ'

ABB’den konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Mansur Yavaş’ın Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bugün bir gazetenin yazarı tarafından köşesinde yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır. Söz konusu iddialar tarafımıza sorulmuş olsaydı, böyle bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediği bilgisi paylaşılır, hatta kendilerine o gün Mansur Yavaş’ın kimlerle telefonda konuştuğu kayıtları dahi iletilirdi."

Kaynak: ANKA

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Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu
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