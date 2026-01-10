Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melih Gökçek Hakkında Suç Duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su kesintilerine ilişkin '3'üncü hat' iddialarıyla ilgili eski belediye başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melih Gökçek Hakkında Suç Duyurusu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski belediye başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacak. Belediye, hattın Gökçek döneminde devre dışı bırakıldığını belirtip belge paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada su kesintilerine ilişkin “3. hat vardı, biz kullanıyorduk, Mansur Yavaş bağlamadı” şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtildi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“ASKİ Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan 2012 tarihli resmi belgeler kamuoyuna sunulmuştur. Bu belgeler, tartışma konusu olan 3. hattın Gökçek döneminde devre dışı bırakıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır.”

'GÖKÇEK DÖNEMİNDE İPTAL EDİLDİ'

Etimesgut–Bağlıca bölgesine su temini için teknik olarak Kesikköprü’den cazibe hattı kullanılması gerektiği belirtilen açıklamada, bu sistemin 2013 yılında iptal edildiği, “Ancak bu sistem, 2013 yılında Melih Gökçek döneminde iptal edilmiştir” şeklinde ifade edildi.

Bu iptalin ardından bölgenin İvedik Arıtma Tesisi’nden pompalarla ters yönden beslenmeye başlandığı belirtilerek Ankara Büyükşehir tarafından şöyle denildi:

“Bu yöntem ise:
• Daha kırılgan,
• Arızalara ve basınç düşüklüklerine açık,
• Kuraklık koşullarında ilk çöken sistemdir.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün bazı bölgelerde yaşanan su sorunlarının temelinde bu “yanlış ve geçici mühendislik tercihi”nin yattığını, "“‘Geçici’ olduğu 2012’de yazılmıştır.” bilgisi ile de vurguladı.

BELGELER PAYLAŞILDI

Açıklamada ASKİ’nin 2012 tarihli resmİ belgelerini paylaşan Ankara Büyükşehir, "“Planlanan bağlantı hatları geçici olup, İvedik–Temelli İçmesuyu Projesi tamamlandığında devre dışı bırakılacaktır" dedi.

Bu belgelerle, sistemin kalıcı olmadığı ve yeni hattın zorunlu olduğunun resmi kayıtlara geçtiği belirtildi. Ancak bu yatırımın yıllarca yapılmadığı, sorunun ötelenerek bugünkü yönetimin üzerine yıkılmaya çalışıldığı savunuldu.

