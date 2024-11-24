Başkent Beyaza Büründü, Anıtkabir'de Kartpostallık Görüntü Ortaya Çıktı
Ankara'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan karın ardından kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Başkenti kaplayan kar, Anıtkabir’de de kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
Başkent Ankara dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışıyla park ve bahçeler beyaza büründü. Anıtkabir'de de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın kardan olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama ile kar küreme çalışması yaptı.