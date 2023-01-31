Ankara beyaza büründü

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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Ankara beyaza büründü - Resim: 1

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaza büründü. 

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Ankara beyaza büründü - Resim: 2

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

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Ankara beyaza büründü - Resim: 3

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

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Ankara beyaza büründü - Resim: 4

Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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