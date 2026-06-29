Ankara-Berlin Hattında Kritik Temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. [1] İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ankara ev sahipliğinde toplanacak olan NATO Liderler Zirvesi'ne atıfta bulunarak, Avrupa'nın 'Transatlantik bağın' korunması için güçlü bir irade göstermesi gerektiğini vurguladı.

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Ankara-Berlin Hattında Kritik Temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

'NATO ZIRVESİ'NDE GÜÇLÜ İRADE BEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesini ve "Transatlantik bağın" muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: NATO Tarihi Bir Dönemeçten GeçiyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: NATO Tarihi Bir Dönemeçten GeçiyorGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Almanya NATO
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