Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek' diye bağıran şahıs tutuklandı

Anıtkabir’de “Kahrolsun Cumhuriyet'' diye bağıran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek' diye bağıran şahıs tutuklandı

Anıtkabir avlusunda cumartesi günü Y.T. "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları attı.

Çevredekilerin tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yakaladığı şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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