Anırkabir'de şeriat sloganı attı: Cumhuriyet'e lanet okudu

Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir’de bir kişinin cumhuriyete lanet okuyarak şeriat çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

Şahsın olayın ardından jandarma tarafından yakalanarak polise teslim edildiği bildirildi.

Sözcü TV’deki habere göre, 30 Aralık’ta Anıtkabir’e gelen ve kimliği henüz bilinmeyen bir kişi "Şeriat gelecek" şeklinde bağırmaya başladı. Sözcü TV'nin haberine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'de cumhuriyete "lanet" okuyan şahıs, kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi.

Şahsın yakalandıktan sonraki akıbetine ilişkin herhangi bir bilgi alınamazken, konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.