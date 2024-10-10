Aniden Yola Çıkan Başıboş Köpek Kazaya Sebep Oldu

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 15. kilometresi Gürgendağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyda Sinem Sarı idaresindeki 55 AOA 763 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan başıboş köpeğe çarpıp direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada otomobilin çarptığı köpek telef olurken, araç sürücüsü Ceyda Sinem Sarı ise yaralandı. Yaralı kadın sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA