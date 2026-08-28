Aniden Bastıran Yağmur Felaket Getirdi, Piknikte Kahreden Ölüm

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Yürek yakan olay, önceki gün Cip Mesire Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Bara Berho (10), ailesiyle birlikte piknik yapmaya gitti.

ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Bu sırada aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte mesire alanına yıldırım düştü. Düşen yıldırım, 10 yaşındaki Berho'ya isabet etti. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARAMADI

Burada ilk müdahale sonrası Malatya'ya sevk edilen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından cenaze namazı kılınarak Asri Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA