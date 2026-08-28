Aniden Bastıran Yağmur Felaket Getirdi, Piknikte Kahreden Ölüm
Elazığ'da keyifli başlayan aile pikniği, aniden bastıran sağanak yağışla birlikte facia ile sonuçlandı. Cip Mesire Alanı'na düşen yıldırımın hedefi olan 10 yaşındaki Bara Berho ağır yaralandı. Elazığ'dan Malatya'ya sevk edilen küçük kız, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı.
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Yürek yakan olay, önceki gün Cip Mesire Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Bara Berho (10), ailesiyle birlikte piknik yapmaya gitti.
ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK FELAKETE DÖNÜŞTÜ
Bu sırada aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte mesire alanına yıldırım düştü. Düşen yıldırım, 10 yaşındaki Berho'ya isabet etti. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARAMADI
Burada ilk müdahale sonrası Malatya'ya sevk edilen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından cenaze namazı kılınarak Asri Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İHA
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