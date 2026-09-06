Ani Ölümüyle Şok Etmişti: Serhat Kılıç’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği görülüyor.

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Oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi. Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu.

Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin uzun süren incelemelerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ani Ölümüyle Şok Etmişti: Serhat Kılıç’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.

ÖLÜMÜ 'ŞÜPHELİ' BULUNDU

Bu arada polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

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