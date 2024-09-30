Ani Fren Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

Aksaray’da Şeyhhamit Mahallesi'nde yabancı plakalı cip, önüne aniden bisikletli çıkması nedeniyle ani fren yaptı. Ani fren yapmasıyla arkadan gelen O.O. (59) yönetimindeki otomobil cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar yaşandı.

Öte yandan otomobilde bulunan A.O. (59) ve kızı Ö.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA