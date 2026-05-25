Anayasa Mahkemesi’nden Tarihi Karar: Dijital Verilere El Koyma Düzenlemesi İptal Edildi

AYM, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. maddesinde yer alan şüphelilere ait bilgisayar, program ve dijital kütüklerde arama, kopyalama ve el koyma yetkisini iptal etti. Yüksek Mahkeme, mevcut düzenlemenin "kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği" kapsamında yeterli yasal güvence barındırmadığına hükmetti.

Son Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi’nden Tarihi Karar: Dijital Verilere El Koyma Düzenlemesi İptal Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anayasa Mahkemesi (AYM), dijital delil güvenliği ve kişisel haklar açısından yargı sisteminde köklü değişikliklere yol açacak kritik bir iptal kararına imza attı.

Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin açtığı davayı inceleyen Yüksek Mahkeme, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 134. maddesinde düzenlenen "bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma" işlemlerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Kararın yasama organı tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılabilmesi amacıyla 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

DELİL GÜVENLİĞİ VE İMHA SÜRECİ YETERSİZ BULUNDU

Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusunda, arama ve el koyma sonucunda elde edilen hassas dijital verilerin hangi adli makam tarafından inceleneceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.

Başvuruda ayrıca, el konulan adli kopyalar üzerinde değişiklik yapılmasını engelleyen mekanizmaların bulunmadığı, bu verilerin saklanma süreleri ile yargılama sonrasındaki imha süreçlerine dair kanunda yasal bir güvenceye yer verilmediği savunuldu.

'SINIRLAMA ORANTISIZ, YASAL ÇERÇEVE ÇİZİLMEMİŞ'

İptal kararının gerekçesinde, dijital materyallerin kişilerin her türlü özel ve kişisel verisini barındırabileceğine dikkat çeken Anayasa Mahkemesi, mevcut uygulamanın "özel hayata saygı" ve "kişisel verilerin korunması" haklarını orantısız şekilde sınırladığına hükmetti.

Suçla mücadelenin meşru bir amaç taşıdığını ancak veri işleme sürecinin şeffaf olması gerektiğini belirten Yüksek Mahkeme, kararında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Düzenlemede, el koyulmasına karar verilen kişisel verilerin yargılamanın kesin bir hükümle sonuçlanmasından sonra saklanmasına, silinmesine, buna ilişkin süre ve usule yer verilmemiştir. İlgili kişinin bu verilerin silinmesine veya sınırlandırılmasına ilişkin sahip olduğu haklara dair de herhangi bir yasal çerçeve çizilmemiştir. Bu itibarla, getirilen sınırlamanın orantısız olduğu sonucuna varılmıştır."

9 AYLIK SÜRE

AYM, CMK 134. maddenin 1. ve 2. fıkraları ile kanunun bu maddeden sonra uygulama kabiliyeti kalmayan diğer ilgili hükümlerini bütünüyle iptal ederken, adli süreçlerde yasal bir boşluk doğmaması için iptal hükmünün Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM)
Son Güncelleme:
CHP Genel Merkezi'ne 'Tahliye' Baskını: Özel'in Odasının Olduğu 12. Katta Neler Yaşandı? CHP Genel Merkezi'ne 'Tahliye' Baskını: Özel'in Odasının Olduğu 12. Katta Neler Yaşandı?
Türkiye Enerjide Çağ Atlıyor: Akkuyu’nun İlk Reaktörü İçin Geri Sayım Testleri Başladı Türkiye Enerjide Çağ Atlıyor: Akkuyu’nun İlk Reaktörü İçin Geri Sayım Testleri Başladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel’den Karşı Hamle: 'Bundan Sonrasını Planlayacağız' Özgür Özel’den Karşı Hamle
Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Ne Olacak? İşte 'Çelik Çekirdek' Planı Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Ne Olacak? İşte 'Çelik Çekirdek' Planı
Kemal Kılıçdaroğlu, Bayramın İkinci Günü Genel Merkez'e Gidecek Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e Gidecek
Karar Geri Çekildi: Bilgi Üniversitesi Eğitime Devam Edecek Bilgi Üniversitesi Eğitime Devam Edecek
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Mutlak Butlan' Yorumu: Uygulanması Mümkün Değil MHP'li Feti Yıldız'dan 'Mutlak Butlan' Yorumu: Uygulanması Mümkün Değil