Anaokulunda Dehşet: Okul Sahibi Kadın Müdürü Silahla Vurdu!

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Sarıyer'de Yeniköy Mahallesi Güzelce Ali Paşa Caddesi'ndeki özel bir anaokulunun sahibi C.O (59) ile kadın müdür G.K. (36) arasında iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA VURDU

Tartışmanın büyümesiyle C.O, G.K'ye silahla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını, ambulansla hastaneye kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri okul sahibini olayda kullandığı silahla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silah, mermi ve belirli bıçak aletlerinin izinsiz ve ruhsatsız olarak ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA