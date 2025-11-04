Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! Ulaşım Durdu

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Tır karşı şeride uçtu, Ankara istikametinde ulaşım durdu. İstanbul yönündeki ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Son Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! Ulaşım Durdu - Resim : 1

BARİYERLERİ AŞIP KARŞI ŞERİDE UÇTU

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! Ulaşım Durdu - Resim : 2

İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! Ulaşım Durdu - Resim : 3

ANKARA YÖNÜNE ULAŞIM DURDU

Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! Ulaşım Durdu - Resim : 4

Kaynak: AA

Etiketler
Kocaeli kaza Anadolu Otoyolu
