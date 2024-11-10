Anadolu Otoyolu’nda TIR Devrildi: Ankara Yönü Kilit

Anadolu Otoyolu’nda TIR devrildi. Şoför yara almazken kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

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Anadolu Otoyolu’nda TIR Devrildi: Ankara Yönü Kilit

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Elmalık mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği M.B yönetimindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü TIR devrildi. Kazada, araç sürücüsü yara almazken yol trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu’nda TIR Devrildi: Ankara Yönü Kilit - Resim : 1

Yolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR’ın yoldan kaldırılması ve yola saçılan tane mısırların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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