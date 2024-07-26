Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Sapanca mevkiinde, Ercan Eroğlu'nun kullandığı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki minibüs çarpıştı.

ANNE İLE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu'nun (15) yaşamını yitirdiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) ile dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Çatak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

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