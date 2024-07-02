Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! İki yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden R.B. isimli şoförün hakimiyetinde bulunan 34 HJ 9095 plakalı yolcu otobüsü, Gerede Gişelerine yakın mesafede aynı yönde giden G.R.I. idaresindeki 44 AFN 688 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Yaşanan olayda çarpışmanın etkisiyle ilk belirlemeler göre 15 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ü işlemlerinin ardından taburcu edilirken, kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, otobüslerin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA