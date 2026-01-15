Ameliyat Olmuştu... Mehmet Murat Çalık Yeniden Cezaevine Gönderildi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 13 Ocak'ta gerçekleştirilen ameliyatın ardından yeniden Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında gelişmeler sürüyor.

Daha önce iki kez kanser tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Murat Çalık'a tutuklu olduğu sürede iki kez kemik biyopsisi uygulanmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.

Ameliyatın ardından iki gün hastanede kalan Çalık, tedavilerinin ardından yeniden tutuklu bulunduğu Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Kaynak: ANKA

