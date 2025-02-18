Ameliyat Masasında Skandal Pazarlıkta Flaş Gelişme

İstanbul’da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile fiyat pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ameliyat Masasında Skandal Pazarlıkta Flaş Gelişme

Yenidoğan bebeklerin SGK'dan daha fazla para almak uğruna ölüme terk edildiği skandal sonrası bir skandal haberi daha gündeme bomba gibi düştü. İstanbul'da bir özel hastanede hastaya anjiyo işlemi yapıldığı sırada hastanenin muhasebecisi tarafından stent fiyatları söylenilerek pazarlık yapıldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmış ve hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

İstanbul'daki Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalında Flaş Gelişme! Savcılık Harekete Geçtiİstanbul'daki Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalında Flaş Gelişme! Savcılık Harekete GeçtiGüncel

Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini DurdurduAmeliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini DurdurduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Özel Hastane Gözaltı
Son Güncelleme:
Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
Öğrenci Yurdunda Şüpheli Ölüm: 20 Yaşındaki Yusuf, 8. Kattan Düştü Öğrenci Yurdunda Şüpheli Ölüm
İstanbul'da Trafik Kilitlendi, Yoğunluk Yüzde 87'lere Çıktı İstanbul'da Trafik Kilitlendi, Yoğunluk Yüzde 87'lere Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kar Yağışı Çok Sert Geliyor... İşte Bölge Bölge Hava Durumu Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kar Yağışı Çok Sert Geliyor
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde Büyük Deprem! Ege Denizi'nde Büyük Deprem!
10 İlde Şafak Operasyonu: Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında
Nevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti Nevşehir'de Kadın Cinayeti