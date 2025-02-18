Ameliyat Masasında Skandal Pazarlıkta Flaş Gelişme

Yenidoğan bebeklerin SGK'dan daha fazla para almak uğruna ölüme terk edildiği skandal sonrası bir skandal haberi daha gündeme bomba gibi düştü. İstanbul'da bir özel hastanede hastaya anjiyo işlemi yapıldığı sırada hastanenin muhasebecisi tarafından stent fiyatları söylenilerek pazarlık yapıldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmış ve hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA