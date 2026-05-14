Ambulansta Öldüren İhmal! Kaybolan Anahtar Canından Etti

Olay, 7 Mayıs sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde fenalaşarak yere düşen Mehmet Kepir için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANSIN ANAHTARI KAYBOLDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, battaniyeye sarılı halde bulunan Mehmet Kepir'e ilk müdahaleyi evde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan Kepir'e burada kalp masajı uygulanmaya devam edildi. Bu sırada ambulansın anahtarı hastanın battaniye arasına düştü. Görevliler bu durumu fark etmedi. Ekipler hastayı hastaneye götürmek istediğinde ise anahtarın olmadığını fark etti.

Hem sağlık görevlileri hem hastanın yakınları hem de vatandaşlar anahtarı aradı. Ambulansın ve diğer araçların altına bakıldı, ambulans biraz ileri itildi. Ancak anahtar bir türlü bulunamadı. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İKİNCİ AMBULANS GELDİ AMA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Anahtarın bulunamaması üzerine olay yerine ikinci bir ambulans sevk edildi. Mehmet Kepir, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini öne süren dini nikahlı eşi Şengül Ayağ, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

'İHMAL YÜZÜNDEN EŞİMİ KAYBETTİM'

Hayatını kaybeden Kepir'in dini nikahlı eşi Şengül Ayağ, ve oğlu 12 yaşındaki İbrahim Kepir, Burak Mezarlığındaki Mehmet Kepir'in mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim Kepir, babasının mezarının yanına uzanıp toprağı öptü.

Ayağ, "Eşim sabah oğlumu okula götürmek için uyandı. Lavaboya girmişti. Küt diye bir ses geldi. Hemen oraya koştuk. Annemin müdahalesiyle hayata döndü. Ambulans ekibi geldi. Battaniyeye sarıldı. O sırada ambulans görevlilerinden biri, aşağıda diğer araçlara yol vermek için aracı çekti. Daha sonra eşim 3. kattan aşağıya indirildi. Eşim yaklaşık 40 dakika ambulansın içinde kaldı. Komşular da dahil herkes anahtar aradı. İkinci ambulans geldi. O ana kadar eks değildi. İlk gelen ambulansın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim. Anahtarı battaniyenin içerisinden bulduk dediler. Battaniyeye eşimi sarmışlardı. Araç içerisine battaniyeyle konulduğu sırada altında mı kaldı bilmiyorum. O görevli ile şoförden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

'CEZALARINI ALMALARINI İSTİYORUM'

Oğul İbrahim Kerip ise, "Mezarı başında babama sarılıyordum. Onların yüzünden babam gitti. Babama sarıldım, elini öptüm. Geri gelmeyecek ve cezalarını almalarını istiyorum" diye konuştu.

'KALP MASAJI YAPARKEN DÜŞMÜŞ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise ambulans sürücüsünün aynı zamanda sağlık görevlisi olduğunu, hastaya kalp masajı yapıldığı sırada anahtarın battaniyenin içine düştüğünün tespit edildiğini belirtti. Olayla ilgili idari incelemenin sürdüğü bildirildi.





Kaynak: İHA