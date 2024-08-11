Ambulansın Önünü Kesip Yumrukla Saldırdı; Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Mersin'de bir şahıs ambulansın önünü kesip camları yumrukladı. Gözaltına alınan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ambulansın Önünü Kesip Yumrukla Saldırdı; Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Öğretmenler Mahallesi'ndedün akşam saatlerinde bir ambulansın önü otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen M.E., tehditte bulunarak ambulansın camını yumrukladı.

Ambulansta bulunan 2 kadın sağlık çalışanı, paniğe kapılarak ağlamaya başladı. Çalışanlardan biri de bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Ambulans sürücüsü A.E.K.'nin farklı güzergahlara gitmesine rağmen M.E., bir süre daha takibi sürdürdü. A.E.K. durumu polise haber verdi. M.E. daha sonra otomobiliyle uzaklaşarak gözden kayboldu.

. Sağlık çalışanlarının şikayeti sonrası M.E. gözaltına alındı. İfadesinde, "Kalp hastası babam fenalaştığı için çağırdığım ambulans geç geldi. Bu sırada tartışırken hastayı almadan geri döndüler. Geri dönmeleri için otomobilimle takip ettim. Dönmediği için camı yumrukladım, pişmanım" diyen M.E., sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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