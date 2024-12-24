Ambulans Helikopter Hastaneye Çarpmıştı... Sağlık Bakanlığı'ndan Dikkat Çeken Açıklama: 'İnisiyatif Pilottaydı'

Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans helikopter, 2 gün önce Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter hastane yakınındaki boş alana düştü.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sorumlu Pilot Tamer Gönül (55), Pilot Bayram Çiçek (53), Doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal (34) hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Bakanlık uçuşun pilot inisiyatifinde gerçekleştirildiğini ve olaya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığı’nın rutin olarak yürütmekte olduğu sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansımız ülke çapında farklı noktalarda görevler icra etmektedir. Sağlık tedbiri kapsamda faaliyet gösteren bir ambulans helikopterimiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından 10:07'de kalkış yapmasını müteakip söz konusu hastane binasına çarparak düşmüştür.

'UÇUŞ PİLOTUN İNİSİYATİFİNDE GERÇEKLEŞTİ'

Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP’si “Uçuş Planlama” hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur. Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: DHA