Ambarlı Limanı'nda İsrail'le Ticaret Protestosu! Polisten Eylemcilere Müdahale

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bir grup vatandaş, İsrail’le ticaret yapan firmayı protesto etmek için toplandı. Protestolar sırasında vatandaşlar polis engeli ile karşılaştı.

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İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla toplanan bir grup vatandaş, Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda, İsrail’e malzeme götüren konteynerlerin yolunu kesip kapattı. Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, Ambarlı yolunda toplandı.

Kalabalık, yolu kapatarak, üzerinde İsrail’e mal götüren firmanın isminin olduğu tırların geçişine izin vermedi. Eylem nedeniyle uzun tır kuyruğu oluştu.

Polis, protestoculara müdahale etti.

Ambarlı Limanı'nda İsrail'le Ticaret Protestosu! Polisten Eylemcilere Müdahale - Resim : 1

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