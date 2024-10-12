Amatör Balıkçıdan Büyük Av

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Hasan Çakıcı, Saros Körfezi'nde balık tutarken, 1 metre 10 santim boyunda ve 7 kilo 200 gram ağırlığında bir lambuka balığı yakaladı.

Son Güncelleme:
Amatör Balıkçıdan Büyük Av

Çanakkale'de amatör balıkçılık yapan Hasan Çakıcı, oltasıyla kıyıdan 1 metre 10 santim boyunda 7 kilo 200 gram ağırlığında lambuka balığı avladı.

Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Hasan Çakıcı, Saros bölgesinde oltasıyla metre 10 santim boyunda 7 kilo 200 gram ağırlığında lambuka balığı yakaladı.
Uzun uğraşlar sonunda balığı kıyaya çekmeyi başaran Hasan Çakıcı, yakaladığı lambukanın trofe bir balık olduğunu ifade etti.

Lambuka balığı büyüklüğü ve kilosuyla görenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Okulda Yangın Alarmı! Tatbikat Yapıldı Okulda Yangın Alarmı! Tatbikat Yapıldı
Ekmeğin Küflenmesini Önlemek Meğer Bu Kadar Basitmiş! 1 Parçası Bile Haftalarca Taze Tutuyor Ekmeğin Küflenmesini Önlemek Meğer Bu Kadar Basitmiş! 1 Parçası Bile Haftalarca Taze Tutuyor
40 Yıllık Usta Açıkladı! Çamaşır Makinesi Bu Yöntemle 30 Yıl Fazladan Çalışacak 40 Yıllık Usta Açıkladı! Çamaşır Makinesi Bu Yöntemle 30 Yıl Fazladan Çalışacak
Ekipler Harekete Geçti! Hasat Makineleri Kontrol Ediliyor Ekipler Harekete Geçti! Hasat Makineleri Kontrol Ediliyor