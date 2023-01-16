Amasya'daki grizu patlamasının hemen öncesine ait ses kaydı ortaya çıktı: 'Derhal boşaltın!'

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletme Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen faciada 42 işçi hayatını kaybederken, 10 işçi de yaralandı.

Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden katliamında ortaya çıkan yeni ses kaydında, Merkez Gaz İzleme operatörünün işçilere 'Derhal ayağı boşaltın!' diye işçileri uyardığı ortaya çıktı. Ancak mevzuata göre madende en az 2 operatörün görev yapması gerekiyordu. Operatör yetersizliği nedeniyle can kaybının arttığı tahmin ediliyor.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun raporu beklenirken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından; kaza günü işçilere giden talimatın TTK kaynaklarından alınan ses kaydını paylaştı.

Eksi 300 kotundaki işçilerle yapılan ses kaydında, "Selamünaleyküm, ayağı boşaltın, boşaltın komple" ifadeleri yer aldı. Ayrıca kayıtta, telefonu kapatmadan önce bir işçinin, "Tamam anlaşıldı" dediği, ardından arkadaşlarına "Ayağı boşaltın" diyerek bağırdığı duyuldu. Yavuzyılmaz, paylaşımında, "Amasra'da grizu patlamasının yaşandığı dakikada 300 kottaki madencilerle son konuşma kaydı. Merkez Gaz İzleme operatörü, 'Derhal ayağı boşaltın!' Bu sayede bu ayaktaki 10 madenci kurtulurken, 1 işçi hayatını kaybetti. Maalesef diğerleri için çok geçti" değerlendirmesinde bulundu.

"İKİNCİ OPERATÖR OLSAYDI, DAHA ÇOK MADENCİNİN KURTULMASI MÜMKÜN OLABİLİRDİ!"

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, "Mevzuata göre; TTK madenlerindeki Merkez İzleme Servislerinde en az iki operatör olması gerekiyor. Ancak Amasra’da grizu patlaması olan vardiyada, 14 Ekim 2022 tarihinde, sadece 1 operatör var. İkinci operatör olsaydı, daha çok madencinin kurtulması mümkün olabilirdi!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem