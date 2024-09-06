Amasya'da Tanker ile Tırın Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı
Amasya'da süt yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Selami Güven idaresindeki 60 ABK 178 plakalı tır, Turhal-Amasya kara yolu Ezinepazar mevkisinde Halil İbrahim Demir'in kullandığı 05 DE 209 plakalı süt taşıyan tanker ile çarpışarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada tırda bulunan Ali Rıza Güven yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: AA
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