Amasya'da Sel ve Taşkın Riski Nedeniyle 20 Mayıs Günü Okullar Tatil İlan Edildi

Amasya kent merkezi ile Taşova ilçesinde olası sel ve taşkın riskine karşı okullarda eğitime 20 Mayıs Çarşamba günü ara verildi.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, son günlerde bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve besleyen derelerde taşkınların meydana geldiği belirtildi.

20 MAYIS GÜNÜ OKULLAR TATİL

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs Salı günü de (yarın) Tokat Almus Barajının tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."

Kaynak: DHA

