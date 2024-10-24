Amasya'da 'Sarı Altın' Hasadı Başladı: Çiftçiler Mutlu, Kilosu 250 Liradan Satılıyor

Bölgedeki mikroklima iklimi, cennet hurmasının yetişmesi için ideal bir ortam sunarken, bu özel meyve son yıllarda elma ve kiraz ağaçlarının yerini almaya başladı. “Sarı altın” olarak nitelendirilen cennet hurması, köylülerin en kazançlı tarım ürünü olurken, vatandaşların da yoğun ilgisini çekiyor.

KÖY MEYVE AĞAÇLARIYLA DOLDU

Amasya'nın Çiğdemlik köyünde, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi’nin desteğiyle cennet hurması fidanları köylülerle buluşturuldu. 110 haneden oluşan köyde, meyve ağaçlarının büyük kısmını artık cennet hurması oluşturuyor. Bu yıl dalında kilosu 10-15 TL’den alıcı bulan hurmaların kurutulmuş hali ise 250 TL’den satılıyor. Kentte, 957 dekarlık alanda cennet hurması yetiştirilirken, 2024 yılı için 1.800 tonun üzerinde bir rekolte hedefleniyor.

HASAT BAŞLADI

Günün ilk ışıklarıyla hurma bahçelerine yönelen üreticiler, özenle topladıkları hurmaları kabuklarını soyarak kurutmaya hazırlıyor. Yaş hurmalar taze tüketim için satılırken, kurutulmuş hurmalar da Türkiye genelinde büyük talep görüyor.

ELMA VE KİRAZLARIN YERİNİ ALDI

Çiğdemlik köyü sakinlerinden 64 yaşındaki Ahmet İnce, geçmişte elma ve kiraz ağaçlarının hakim olduğu köyde artık cennet hurması yetiştirildiğini belirtti. İnce, “Eskiden buralarda elma ve kiraz ağaçları vardı, şimdi hurma dikiyoruz. Çünkü en kârlı meyve bu” ifadelerini kullandı.

TAM BİR VİTAMİN DEPOSU

Cennet hurmasının vitamin bakımından zengin olduğunu belirten İnce, “Bu meyveyi yiyen kolay kolay hastalanmaz. Özellikle kurutulmuş hurmayı kahveyle tüketmeyi tavsiye ediyorum” dedi.

VERİM VE GELİR ARTACAK

Cennet hurmasının hasadına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, köylülerin gelirlerini artırmak amacıyla meyve işleme ve kurutma çalışmalarına destek olacaklarını söyledi. Tarım alanında verimi artırmak için tüm teknik ekibin sahada olacağını belirten Vali Bakan, “Çiftçilerimizle omuz omuza çalışacağız” dedi.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de cennet hurmasının önemli bir gelir kaynağına dönüştüğünü ifade ederken, Çiğdemlik Köyü Muhtarı Mustafa Kurt ise köylerine konuk olan Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli ve Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin’e teşekkür etti.

Kaynak: İHA