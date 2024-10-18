Amasya'da Özel İzinle Hasat Yapıldı: Alanında Uzman Akademisyenler Özenle Topladı

Tarım ve hayvancılık bölümlerinde eğitim alan öğrenciler ile uzman akademisyenler, tarlada keneviri kökünden sökerek topladı. Hasat edilen kenevir, araştırma ve geliştirme çalışmaları için depolara kaldırıldı. Ayrıca, tarlada bulunan kovanlardaki arılar, kenevir balı üretimiyle projeye katkı sağladı.