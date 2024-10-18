Amasya'da Özel İzinle Hasat Yapıldı: Alanında Uzman Akademisyenler Özenle Topladı
Amasya Üniversitesi, bir biyoteknoloji firmasıyla ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 30 dekarlık alanda yetiştirdiği endüstriyel kenevirin hasadını özel izinle gerçekleştirdi. Akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla yapılan hasatta, aynı zamanda 2 bin 200 kilogramdan fazla bal üretimi yapıldı.
Kaynak: İHA
Tarım ve hayvancılık bölümlerinde eğitim alan öğrenciler ile uzman akademisyenler, tarlada keneviri kökünden sökerek topladı. Hasat edilen kenevir, araştırma ve geliştirme çalışmaları için depolara kaldırıldı. Ayrıca, tarlada bulunan kovanlardaki arılar, kenevir balı üretimiyle projeye katkı sağladı.
KENEVİR HASADINDA YENİ ARAŞTIRMALAR
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, endüstriyel ve tıbbi alanlarda geniş kullanım potansiyeline sahip olan keneviri kökleriyle birlikte topladıklarını belirtti.
Turabi, "Hocalarımız, kenevir köklerinden ilaç ve diğer kullanım alanlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere numuneleri laboratuvarlarımıza aldı. Bu çalışmaların sonuçlarını yakında paylaşacağız" dedi.
2 TONUN ÜZERİNDE KENEVİR BALI ÜRETİLDİ
Tarlaya yerleştirilen 110 arı kovanı sayesinde 2 bin 200 kilogramdan fazla kenevir balı üretimi sağlandığını belirten Prof. Dr. Turabi, bu doğal ve şifalı balın, Amasya Üniversitesi’nin açacağı satış mağazasında satışa sunulacağını açıkladı.
EKİM ALANI GENİŞLETİLİYOR
Rektör Turabi, ARS Biyoteknoloji firmasıyla işbirliği içinde yürütülen bu başarılı projenin ardından, kenevir ekim alanını genişletmeyi planladıklarını ifade etti.
Rektör Turabi, "Kenevirin geleceğin yeşil ekonomisine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Gelecek yıl üretim alanımızı genişleterek, 90 dekar alanda ekim yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.