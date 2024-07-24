Amasya’da Otomobil ile Tır Çarpıştı! Aynı Aileden 5 Kişi Yaralandı

Amasya'da otomobilin tıra çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ABD'li aileden 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

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Amasya’da Otomobil ile Tır Çarpıştı! Aynı Aileden 5 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ABD vatandaşı Brent Mıchael Walter'in (31) Samsun'dan kiralayarak yola çıktığı otomobil, Ünal Sakik yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada tırın altına giren araçtaki sürücünün yanı sıra eşi L. Colleen Walter (29), çocukları A. Nathanıel Walter (9), B. Marie Walter (7) ve E. Colleen Walter (4) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü ve eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tırın dorse kısmına saplanan otomobilden dışarı fırlayan çocuk koltuğu ve ilkyardım çantası çarpışmanın boyutunu göz önüne serdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Amasya Trafik kazası
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