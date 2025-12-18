Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Amasya'da genç avukat duruşmaya giderken kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Otomobilin parçalandığı kazayı duyar duymaz olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, Avukat Erhan Şahiner'in (25) kullandığı 05 FP 869 plakalı otomobil Amasya merkez Beşgöz kavşağında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direğin kökünden söküldüğü kazada parçalanan otomobildeki Şahiner, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Adliyesi'ne duruşmaya giderken canından olan avukatın cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner Feci Kazada Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kazayı duyar duymaz gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Amasya Barosu Başkanı Edip Hakan Subaşı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner Feci Kazada Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Meslektaşlarının bir yıl önce göreve başladığını belirten Baro Başkanı Subaşı yaptığı açıklamada, "Mesleğinin başında hayat dolu bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Duruşma için Amasya'ya gelirken gerçekleşen bir kaza. Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Tutuklanan Kızı Tuğyan İçin Cezaevinde İlginç İddia: Yan Koğuş Detayı Ortaya ÇıktıGüllü’nün Şüpheli Ölümünde Tutuklanan Kızı Tuğyan İçin Cezaevinde İlginç İddia: Yan Koğuş Detayı Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Amasya
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Tutuklanan Kızı Tuğyan İçin Cezaevinde İlginç İddia: Yan Koğuş Detayı Ortaya Çıktı Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Tutuklanan Kızı Tuğyan İçin Cezaevinde İlginç İddia: Yan Koğuş Detayı
MSB'den Karadeniz'de Düşürülen İHA'ya İlişkin Açıklama MSB'den Karadeniz'de Düşürülen İHA'ya İlişkin Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı
Sokak Ortasında Korkunç Saldırı! Futbolcuyu Silahla Vurdular Sokak Ortasında Korkunç Saldırı! Futbolcuyu Silahla Vurdular
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı... Aleyna Tilki Cephesinden İlk Açıklama Geldi Aleyna Tilki Cephesinden İlk Açıklama Geldi
GAİN Medya Soruşturması Genişliyor! Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı
Özel Hastaneye Giden Herkesi İlgilendiriyor! O Paraların Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek Özel Hastaneye Giden Herkesi İlgilendiriyor! O Paraların Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek