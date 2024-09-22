Amasya'da Çaldılar, Samsun'da Yakalandılar: 4 Tutuklama

Amasya'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin bulundukları otomobilde yapılan aramada, bir yastığın içindeki pamukların arasında 36 bin 250 lira ele geçirildi.

Amasya'da Çaldılar, Samsun'da Yakalandılar: 4 Tutuklama

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Akraba olan şüphelilerin birçok ilde hırsızlık yaptığı belirlendi.

Şüpheliler E.Y, T.Y, C.Ç. ve Y.Ç. Samsun'da düzenlenen operasyonda yakalanarak, Amasya'ya getirildi.

Şüphelilerin bulundukları otomobilde yapılan aramada, bir yastığın içindeki pamukların arasında 36 bin 250 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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