Amasya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise saat 13.33'te meydana gelen depremin merkez üssünü Amasya’nın Göynücek ilçesi olarak açıkladı.
AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3,6; derinliği ise 17,95 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göynücek (Amasya)
Tarih:2026-08-13
Saat:13:33:37 TSİ
Enlem:40.43083 N
Boylam:35.5415 E
Derinlik:17.95 km
Detay:https://t.co/L8AuvFjFT7@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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