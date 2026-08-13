Amasya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise saat 13.33'te meydana gelen depremin merkez üssünü Amasya’nın Göynücek ilçesi olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3,6; derinliği ise 17,95 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi