Amasya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Amasya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise saat 13.33'te meydana gelen depremin merkez üssünü Amasya’nın Göynücek ilçesi olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3,6; derinliği ise 17,95 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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