Amasya halkı 56 yıl önce öldürülen Can Atalay'ın amcası Şerafettin Atalay'ı andı, Can Atalay'a özgürlük istedi

56 yıl önce katledilen TİP Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay mezarı başında anıldı. Amasyalılar anmanın ardından kent merkezinde tutuklu milletvekili Can Atalay için özgürlük istedi.

Amasya halkı 56 yıl önce öldürülen Can Atalay'ın amcası Şerafettin Atalay'ı andı, Can Atalay'a özgürlük istedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay, katledilişinin 53. yılında mezarı başında anıldı.

CAN ATALAY'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

Amasya halkı mezar başı anmasının ardından kent merkezinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Kent merkezinde basın açıklaması yapan yurttaşlar, "Can Atalay'a Özgürlük" dedi.

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