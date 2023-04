Amasra'da maden faciası davasında, sanık sorumluluğu reddetti

Amasra’da 43 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın Bartın Adliyesi koridorunda yapılan ilk duruşmasının ikinci gününde dinlenen tutuklu sanık İş Sağlığı Güvenliği Şubesi Müdür Vekili Volkan Soylu, "Meydana gelen kaza patlama işlemiyle meydana gelmiştir, benim sorumluluğumda değildir" dedi. Duruşmaya, sanıkların ifadeleriyle yarın devam edilecek.

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin davanın ikinci duruşmasına bugün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliye koridorunda devam edildi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, TTK Amasra Müessesi İş Sağlığı Güvenliği Şubesi Müdür Vekili, Baş Mühendis Volkan Soylu ifade verdi. Patlamayla ilgili sorumluluğu olmadığını savunan Soylu, ifadesinde şunları söyledi:

“HER SABAH AKSAKLIK VAR MI DİYE KONTROL EDERİM: Ben her gün 08.00- 17.00 arasında gündüz vardiyasında çalışmaktayım. Her sabah herhangi bir aksaklık var mı diye kontrol ederim. Yönetmelikte belirlenmiş olan değerlerin aşılıp aşılmadığını kontrol ederim. Kömürden koparılan her parçada metan gazı ortaya çıkar. Genel havalandırma 2 aspiratörle yapılır. Biri dizel çalışmaktadır. Elektrik kesintisi durumunda düzel fan devreye girmektedir. Biri elektrikli biri çift fan dizeldir.

MEYDANA GELEN KAZA PATLAMA İŞLEMİYLE MEYDANA GELMİŞTİR. BENİM SORUMLULUĞUMDA DEĞİLDİR: Meydana gelen kaza patlama işlemiyle meydana gelmiştir, benim sorumluluğumda değildir. Ben genel iş güvenliğinden sorumluyum. Patlama işleminde farzı misal mesafeye ve süreye uyulması ne kadar malzeme kullanılacak olmasıyla ilgili konuları ben denetleyemem. Bu işlemleri ancak oradaki kısım amirleri denetler. Sorumluluk onlarındır. 3 farklı noktada 3 farklı patlatılma yapılmaktadır. O yüzden ancak oradaki amirler denetleyebilir. Maden işleyişine dair kararlar ancak yöneticiler tarafından alınmaktadır. Meydana gelen elim kazayla ilgili yetki görev ve kusurum bulunmamaktadır.”

“İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İÇİN ANİMASYONLAR İZLETTİM”

Hakimin 'Sence işçilerin iş güvenliğiyle ilgili aldıkları eğitimler yeterli mi” sorusuna sanık Soylu, “İş güvenliğiyle ilgili işçilerin yeterli eğitimi aldığını düşünüyorum” dedi. Fakat kendisinin pandemi sürecinde zoom üzerinden aldığı eğitimin yeterli olmadığını söyleyen Soylu eğitimlerle ilgili çalışmalar yaptığını şöyle açıkladı:

“Napo’nun eğitim animasyonlarını indirip arkadaşlarıma izlettim. Bakanlığa da bu durumu faydalı olduğuna dair belirttim. Onlar da bakanlığın böyle bir çalışması olduğunu ve ilerleyen süreçte iş yerlerine dağıtılacağını söylediler. Maskelerin durumu birebir aynı nitelikte ve özellikte. Bu maskeler dünyanın en iyi malı, Almanya malı. Kendim de kullandım bu maskeleri.”