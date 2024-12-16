Alzheimer Hastası Kadın Soba Yakarken Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Alzheimer hastası Meryem Işgın, soba yakarken eteğinin tutuşması sonucu yanarak yaşamını yitirdi. Köylüler müdahale etmeye çalışsa da yaşlı kadın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alzheimer Hastası Kadın Soba Yakarken Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, olay, Hafik ilçesi Yeniköy'de meydana geldi. İddialara göre, soba yakmaya çalışan Meryem Işgın isimli kadının eteği tutuştu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadını görenler durumu muhtara bildirdi. Muhtar ve köylüler su dökerek yanan kadını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine haber verilmesinin arından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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