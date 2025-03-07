Altyapı Çalışmasında Toprak Kaydı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışması esnasından toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda toprak altında kalan tesisatçı yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mezopotamya Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.
Yaşanan feci olay sonucu Vedat O. (26) toprak altında kaldı. İhbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan Vedat O., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA