Altyapı Çalışmasında Toprak Kaydı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışması esnasından toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda toprak altında kalan tesisatçı yaşamını yitirdi.

Altyapı Çalışmasında Toprak Kaydı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mezopotamya Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

Yaşanan feci olay sonucu Vedat O. (26) toprak altında kaldı. İhbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Altyapı Çalışmasında Toprak Kaydı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Ekiplerin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan Vedat O., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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