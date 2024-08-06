Altını, Doları Olanlar Dikkat! 'Bu Fragmandı, Asıl Tufan...' Diyerek Tarih Verdi: 'Oyun Zamanı Değil' Diyen İslam Memiş'ten Uyarılar

Küresel piyasalar dün haftanın ilk işlem gününe çöküşle başladı. 'Kara pazartesi'nin ons altın, gram altın, gümüş, dolar, euro, Bitcoin ve borsa üzerindeki etkileri merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hem yurt dışı hem yurt içi piyasalarındaki çöküşün kendisi için sürpriz olmadığını belirterek, "Özellikle borsa tarafında son bir aydır ve Bitcoin tarafında son bir haftadır çöküş olacağına dair sosyal medya hesaplarından sık sık uyarılarda bulundum. Borsa kanalında 9400 puan seviyesini, Bitcoin tarafında 50.000 dolar seviyesini sık sık telaffuz ettim" dedi.

'PİYASALAR SIKIŞMIŞLIĞIN FİYATLAMASINA BAŞLADI'

Mynet'e konuşan Memiş, Amerika seçimlerinin riskli gidiyor olması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim bölgesel bir savaşa dönüşmesi nedeniyle küresel piyasalarda 'sıkışmışlığın fiyatlaması'nın başladığına dikkat çekti.

Merkez bankalarının 'köşeye sıkıştığının' altını çizen Memiş, "Faiz indirmek için bahane bekliyorlardı. Bütün enstrümanları bilerek ve isteyerek ucuz atlattıklarını şahsen düşünüyorum" diye konuştu.

Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:

"Dolar kurunda yükselişler, euro tarafında yükselişler kaçınılmaz oldu ve bugün bu düşüşlere altın ve gümüş fiyatları da dahil oldu. Altının ons fiyatı 2364 dolar seviyesine kadar geriledi. Gümüş altına kıyasla daha fazla değer kaybettiriyor. Altın gümüş rasyosu 85 seviyesinin üzerinde olduğu için gümüşün ons fiyatı 26,50 dolar seviyesine kadar geriledi şu anda 27 dolar seviyesinde.

'SONRASI TUFAN...'

Altının gram fiyatı ve gümüşün gram fiyatı da bu düşüşlerden nasibini aldı ancak dolar kuru yüksek olduğu için düşüşler çokta kalıcı olmadı. Serbest piyasalarda gram altın 2602 TL’ye kadar geriledi. Gümüşün gram fiyatı da 28 TL seviyesine kadar gerilemişti. Bitcoin 48.950 dolar seviyesine kadar girilmişti şu anda 53.370 dolar seviyesinde cılız bir tepki alımı var. Ancak bu tepki alımları biraz devam edebilir, sonrası tufan…

PİYASALARIN GÖZÜ İRAN'DA

Şimdi gözlerimiz İran misillemesinde. İran İsrail’e karşı bir misilleme yaptığı andan itibaren satışlar ve kargaşa biraz daha devam edebilir. Eğer İran misilleme yapmazsa tepki alımları biraz daha devam edebilir. Yani piyasaların kırmızı çizgisi Orta Doğu‘daki jeopolitik gerilim ve bu gerilimle birlikte fiyatlar kendine daha net bir şekilde yön verebilecek.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Kısa vadede böyle sert dalgalanmalar olabilir ancak yatırımcılar orta ve uzun vadeli yatırım araçlarına biraz daha fazla ağırlık vermeli. Özellikle altın ve gümüş tarafını önemsiyorum. Yılsonu altın ve gümüş tarafındaki öngörüde bir değişiklik yok. Ons altın tarafında 2600 dolar devamında 3000 dolar, altının gram fiyatında 3000 TL ve devamında 3500 TL, gümüşün ons fiyatında 37 dolar ve gram fiyatında 37 TL seviyesini yine beklemeye devam ediyorum.

KISA VADELİ AL-SAT YAPANLAR DİKKAT!

Küresel finans piyasalarında ciddi bir risk var, yatırımcılar bundan sonra fiyata değil miktara odaklanmalı. Kısa vadeli al-sat piyasasından, kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalı. Kısa vadeli al-sat yapan, kaldıraçlı işlem yapan her şeyini kaybedebilir, iflas edebilir, bütün varlıklarını kaybedebilir.

İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ

Şu anda varlıkları ile birlikte kenarda piyasayı izleme vakti. Şu anda oyun zamanı değil. Asıl tufan aralık ayında kopacak. Bütün yatırımcılar aralık ayı ile ilgili hazırlık yapmalı. İşler iyiye gitmiyor. Özellikle Amerika seçimlerine kadar ve seçimlerden sonra küresel piyasalarda büyük bir ekonomik kriz geleceğini söyleyebilirim.

'YATIRIMCILAR SESSİZCE BEKLEMELİ'

Belirsizliğin olduğu süreçlerde öngördüğü bir şey olmaz. Yatırımcılar sadece varlıklarına sımsıkı sarılmalı, sessizce bir kenarda beklemeli. Özellikle Orta Doğu‘daki bölgesel savaş büyük bir ihtimalle kontrollü bir şekilde uzayacak ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler artacak.

'İKİNCİ SERT DÜŞÜŞ İHTİMALİMİZ GÜÇLÜ'

Büyük bir ihtimalle yine kısa vadeli tepki alımlarından sonra ağustos sonuna kadar ikinci bir sert düşüş görme ihtimalimiz güçlü. Tepki alımları ile birlikte bu çöküş bitti dememeli. İkinci bir çöküş ay sonuna kadar yaşanabilir. Özellikle bu çöküşler elinde nakit bulunduranlara ve uzun vadeli yatırımcılara bir alım fırsatı verdiğini söyleyebilirim.

YATIRIMCI NEYE AĞIRLIK VERMELİ?

Altın ve gümüş burada önemli bir yatırım aracı olacaktır. Uzun vadeli yatırımcılar altın ve gümüş tarafına ağırlık vermeli. Yükselişler devam edecektir. Ağustos ayında gram altında 2.730 TL beklentim devam etmektedir. Dikkat ederseniz her ay yeni bir rekor kıran piyasa var karşımızda. Merkez bankaları ara bir toplantı yaparak faiz indirimlerine başlayabilir. Bundan sonra jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz politikaları, küresel ekonomiye dair belirsizlikler büyük tufan öncesi bir fragman olarak piyasalarda kalır. Dün izlediğimiz senaryo bir fragmandı asıl tufan aralık ayında."